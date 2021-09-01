Велосипедист Кузнецов стал паралимпийским чемпионом в гонке на 79,2 км

Фото: facebook.com/RussianParalymp

Россиянин Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль в шоссейной велосипедной гонке на 79,2 километра на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Серебряную медаль завоевал швейцарец Хайнц Фрей, а австриец Вальтер Аблингер получил бронзу.

Велосипедисты соревновались в категории H3, в которой выступают люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, на счету российских спортсменов 28 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград.

Ранее медали команде Паралимпийского комитета России (ПКР) принесли Наталья Буткова (серебро в 50-метровке брассом), Валерия Шабалина (золото на дистанции в 200 метров комплексным плаванием) и Андрей Николаев (золото на 400 метрах вольным стилем).

