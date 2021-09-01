Россиянка Галактионова завоевала бронзу Паралимпиады в толкании ядра

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Российская легкоатлетка Евгения Галактионова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Спортсменка выступала в категории F32 (поражение опорно-двигательного аппарата). Ей удалось отправить снаряд на расстояние 6,8 метра.

Победителем соревнований стала украинская спортсменка Анастасия Москаленко с результатом 7,61 метра. Серебро оказалось на счету представительницы сборной Польши Розы Козаковской (7,37 метра).

Россиянин Артур Сайфутдинов ранее завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом. В активе россиянки Дарьи Лукьяненко – серебряная медаль в стометровке брассом.