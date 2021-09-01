Сайфутдинов и Лукьяненко завоевали медали в плавании на Паралимпиаде в Токио

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россиянин Артур Сайфутдинов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Победителем стал пловец из Азербайджана Вали Исрафилов, преодолевший дистанцию за 1 минуту и 4,86 секунды, серебро завоевал украинец Алексей Федина (1 минута и 5,62 секунды). Сайфутдинов уступил лидеру 0,90 секунды, преодолев дистанцию за 1 минуту и 5,76 секунды.

Также в плавании на дистанции 100 метров брассом серебряную медаль завоевала россиянка Дарья Лукьяненко. Она справилась с дистанцией за 1 минуту и 17,55 секунды.

Золотую медаль завоевала бразильянка Мария Гомес Сантьяго, установившая новый рекорд Паралимпиады – 1 минута и 14,89 секунды. Третье место заняла украинка Ярина Матло (1 минута и 20,31 секунды).

Спортсмены соревновались в категории SB12, в которой представлены люди с интеллектуальными нарушениями, из-за которых атлеты испытывают проблемы при распознавании образов либо имеют замедленную реакцию.

Ранее российский пловец Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады в Токио на 200-метровке комплексным плаванием. Спортсмен одержал победу с результатом 2 минуты 14,90 секунды. На втором месте оказался австралиец Тимоти Ходж, который отстал на 0,52 секунды. Бронза досталась французу Юго Дидье с отставанием на 2,25 секунды.