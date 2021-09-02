Российский пловец Скалиух стал бронзовым призером на Паралимпиаде в Токио

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Российский пловец Александр Скалиух принес 91-ю медаль делегации спортсменов Паралимпийского комитета России, став бронзовым призером соревнований на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S9.

Победу одержал австралиец Уильям Мартин с мировым рекордом – 57,19 секунды. Итальянец Симоне Барлаам пришел вторым с отставанием 2,24 секунды.

Для российских паралимпийцев бронза Скалиуха стала 39-й. Также в копилке 32 золотые и 20 серебряных наград.

Ранее стало известно, что знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии закрытия Игр в Токио будет многократный призер Паралимпиады пловец Роман Жданов. Церемония закрытия игр состоится 5 сентября.

