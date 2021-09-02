Российские пловцы Емельянцев и Шабалина выиграли серебряные медали Паралимпиады

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российские пловцы Вячеслав Емельянцев и Валерия Шабалина стали обладателями серебряных медалей Паралимпиады в Токио.
Емельянцев стал вторым в дистанции 100 метров на спине в категории S14 (спортсмены с интеллектуальными нарушениями). Он показал результат в 59,05 секунды.
Победителем с паралимпийским рекордом стал австралиец Бенджамин Хэнс (57,73 секунды). Он обновил свой же лучший результат. Бронзовую награду завоевал британец Рис Данн (59,97 секунды).
Шабалина, в свою очередь, выступала на той же дистанции и в том же классе, но в женском зачете. По итогам заплыва она показала результат в 1 минуту 6,85 секунды. Победила британка Бетани Фирт с результатом 1 минута 5,92 секунды, а замыкает тройку призеров британка Джессика-Джейн Эпплгейт (1 минута 7,93 секунды).
В совокупности команда ПКР завоевала 32 золотые, 22 серебряные и 39 бронзовых наград.
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