Российские пловцы Емельянцев и Шабалина выиграли серебряные медали Паралимпиады

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские пловцы Вячеслав Емельянцев и Валерия Шабалина стали обладателями серебряных медалей Паралимпиады в Токио.

Емельянцев стал вторым в дистанции 100 метров на спине в категории S14 (спортсмены с интеллектуальными нарушениями). Он показал результат в 59,05 секунды.

Победителем с паралимпийским рекордом стал австралиец Бенджамин Хэнс (57,73 секунды). Он обновил свой же лучший результат. Бронзовую награду завоевал британец Рис Данн (59,97 секунды).

Шабалина, в свою очередь, выступала на той же дистанции и в том же классе, но в женском зачете. По итогам заплыва она показала результат в 1 минуту 6,85 секунды. Победила британка Бетани Фирт с результатом 1 минута 5,92 секунды, а замыкает тройку призеров британка Джессика-Джейн Эпплгейт (1 минута 7,93 секунды).

В совокупности команда ПКР завоевала 32 золотые, 22 серебряные и 39 бронзовых наград.