Российский пловец Ленский завоевал бронзу Паралимпиады

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россиянин Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на 400 метров, преодолев дистанцию за 5 минут и 4,84 секунды.

Первое место занял пловец из Бразилии Талиссон Энрике Глок (4 минуты и 54,42 секунды), второе – итальянец Антонио Фантин (4 минуты и 55,70 секунды).

Еще один российский спортсмен – Андрей Граничка – показал четвертый результат (5 минут и 5,30 секунды).

Атлеты соревновались в категории S6, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее российский спортсмен Артур Сайфутдинов завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на 100 метров брассом, преодолев дистанцию за 1 минуту и 5,76 секунды.

Также в плавании на 100 метров брассом серебряную медаль завоевала россиянка Дарья Лукьяненко. Она справилась с дистанцией за 1 минуту и 17,55 секунды.