Российский пловец Ленский завоевал бронзу Паралимпиады

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Россиянин Вячеслав Ленский завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на 400 метров, преодолев дистанцию за 5 минут и 4,84 секунды.
Первое место занял пловец из Бразилии Талиссон Энрике Глок (4 минуты и 54,42 секунды), второе – итальянец Антонио Фантин (4 минуты и 55,70 секунды).
Еще один российский спортсмен – Андрей Граничка – показал четвертый результат (5 минут и 5,30 секунды).
Атлеты соревновались в категории S6, в которой представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
Ранее российский спортсмен Артур Сайфутдинов завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на 100 метров брассом, преодолев дистанцию за 1 минуту и 5,76 секунды.
Также в плавании на 100 метров брассом серебряную медаль завоевала россиянка Дарья Лукьяненко. Она справилась с дистанцией за 1 минуту и 17,55 секунды.
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