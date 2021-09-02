Тхэквондистка Поддубская выиграла бронзу Паралимпиады

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российская тхэквондистка Анна Поддубская стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в категории до 49 килограммов.

В решающем поединке спортсменка обыграла представительницу Украины Викторию Марчук. Тхэквондистки выступали в категории К44 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

На счету делегации спортсменов ПКР уже 96 наград Игр в Токио – 32 золотые, 23 серебряные и 41 бронзовая.

Ранее сообщалось, что женская команда ПКР по комбинированной эстафете 4х100 в плавании выиграла серебряные медали Паралимпиады. В заплыве принимали участие Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян.

