Пловец Макаров стал бронзовым призером Паралимпийских игр

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Российский пловец Роман Макаров занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсмен выступал в категории пловцов с нарушениями зрения. Он преодолел зачетную дистанцию за 58,65 секунды.

Победителем стометровки стал представитель Азербайджана Роман Салей с результатом в 57,81 секунды. На втором месте оказался британец Стивен Клегг (57,87 секунды).

На данный момент команда ПКР выиграла 104 медали Паралимпиады в Токио, что является рекордным результатом, – 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовых.

