Россияне обновили достижение по числу наград в истории летних Паралимпийских игр

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Российский спортсмен Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, установив новый мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров на спине.

Пловец показал результат 40,99 секунды, обновив собственный мировой рекорд сентября 2019 года – 41,50 секунды.

Серебряную медаль завоевал представитель Чехии Арност Петрачек (41,26 секунды), бронза досталась мексиканцу Анхелю де Хесусу Камачо Рамиресу (43,25 секунды).

Атлеты соревновались в категории S4 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Медаль Жданова стала 103-й наградой ПКР на данной Паралимпиаде. Таким образом, Россияне обновили достижение по числу завоеванных наград в истории летних Паралимпиад. В зачете сборной ПКР стало 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовые награды.

Прежний лучший результат российские спортсмены показали на Паралимпийских играх в Лондоне а 2012 году. Тогда Россия завоевала 102 награды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Ранее на Паралимпиаде в Токио Жданов завоевал золотые медали в плавании на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а также бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.

