Россияне обновили достижение по числу наград в истории летних Паралимпийских игр

Фото: ТАСС/PA/Tim Goode
Российский спортсмен Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, установив новый мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров на спине.
Пловец показал результат 40,99 секунды, обновив собственный мировой рекорд сентября 2019 года – 41,50 секунды.
Серебряную медаль завоевал представитель Чехии Арност Петрачек (41,26 секунды), бронза досталась мексиканцу Анхелю де Хесусу Камачо Рамиресу (43,25 секунды).
Атлеты соревновались в категории S4 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Медаль Жданова стала 103-й наградой ПКР на данной Паралимпиаде. Таким образом, Россияне обновили достижение по числу завоеванных наград в истории летних Паралимпиад. В зачете сборной ПКР стало 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовые награды.
Прежний лучший результат российские спортсмены показали на Паралимпийских играх в Лондоне а 2012 году. Тогда Россия завоевала 102 награды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.
Ранее на Паралимпиаде в Токио Жданов завоевал золотые медали в плавании на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а также бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.
Акция протеста против Паралимпиады прошла у Олимпийского стадиона в Токио
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: