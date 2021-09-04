Россияне Сидоренко и Смирнов завоевали золото Паралимпиады в стрельбе из лука

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Российские спортсмены Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золотые медали Паралимпиады в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука.

Стрелки выступали в категории для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В финале они обыграли дуэт из Италии со счетом 5-4.

Бронзовая награда первенства досталась команде стрелков из Китая.

В активе команды ПКР в предпоследний день соревнований 114 наград Паралимпийских игр – 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград. Неофициальный медальный зачет турнира выиграла сборная Китая.