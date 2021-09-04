Путин поздравил легкоатлета Сафронова с золотом паралимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Kim Price

Владимир Путин поздравил российского спортсмена Дмитрия Сафронова, который завоевал вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, одержав победу в беге на 200 метров. Телеграмма с поздравлением опубликована 4 сентября на сайте Кремля.

"Золотая медаль в беге на 200 метров стала для Вас второй на этих престижных международных состязаниях. И конечно, отмечу еще один мировой рекорд, установленный Вами в Токио. Эти блестящие результаты наглядно подтверждают, что нашим паралимпийцам по силам самые амбициозные победы", – написал президент.

Сафронов справился с дистанцией за 23,00 секунды, обновив предыдущий мировой рекорд украинца Игоря Цветова, который пробегал дистанцию на 0,04 секунды дольше.

Кроме того, Сафронов одержал победу в беге на дистанции 100 метров в классе Т35. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что также стало новым мировым рекордом.

Ранее сборная Китая досрочно победила в командном зачете летних Паралимпийских игр в Токио. На счету страны 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград.

