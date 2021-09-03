Россиянка Чимрова стала второй на дистанции 200 метров баттерфляем на этапе ISL в Неаполе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россиянка Светлана Чимрова заняла второе место на дистанции 200 метров баттерфляем на этапе Международной лиги плавания (ISL) в итальянском Неаполе.

Она стала второй, показав время 2 минуты 7,21 секунды. На первом месте оказалась британка Элис Томас (Iron, 2.06,11). На третьем – спортсменка из Дании Хелена Розендаль Бах (Energy Standard, 2.07,34).

Также российский пловец Климент Колесников (Energy Standard) занял второе место на дистанции 100 метров на спине (49,83), уступив пловцу из Бразилии Гильерме Гуидо (London Roar, 48,95).

Отмечается, что россиянка Евгения Чикунова (Energy Standard) стала второй на дистанции 100 метров брассом (1.04,86). Первой оказалась спортсменка с Ямайки Алия Аткинсон (London Roar, 1.04,09).

Ранее сообщалось, что российские пловцы завоевали на Паралимпиаде в Токио 49 медалей. Свое третье золото взял в плавании Роман Жданов, серебряные награды у Виктории Ищиуловой.