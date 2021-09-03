Российские пловцы завоевали на Паралимпиаде в Токио 49 медалей

49 медалей завоевали на Паралимпиаде в Токио российские пловцы. А команде ПКР уже удалось побить рекорд Лондона по числу наград – их 106.

Свое третье золото взял в плавании Роман Жданов, серебряные награды у Виктории Ищиуловой. В гребле на байдарках отличился Леонид Крылов. В метании копья второе место у Алексея Кузнецова, а Александра Могучая заняла вторую строчку в соревнованиях по прыжкам в длину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.