Путин поздравил пловца Жданова с третьим золотом Паралимпиады в Токио

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Владимир Путин поздравил российского спортсмена Романа Жданова с победой в соревнованиях по плаванию в дисциплине 50 метров на спине на Паралимпиаде в Токио, сообщается на сайте Кремля.

"Триумфальный успех в Токио – не только ваше выдающееся личное достижение, но и значимый вклад в общий победный счет нашей сборной. И, конечно, это яркая страница в истории отечественного паралимпийского спорта", – говорится в сообщении.

Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, установив новый мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров на спине. Пловец показал результат 40,99 секунды, обновив собственный мировой рекорд сентября 2019 года – 41,50 секунды.

Медаль Жданова стала 103-й наградой ПКР. Таким образом, россияне обновили достижение по числу завоеванных наград в истории летних Паралимпиад. В зачете сборной ПКР стало 33 золотых, 28 серебряных и 42 бронзовые награды.

Ранее на Паралимпиаде в Токио Жданов завоевал золотые медали в плавании на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а также бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.

