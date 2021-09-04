Российские спортсмены выиграли бронзу Паралимпиады по бочча

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Спортсмены ПКР стали обладателями бронзовых наград в парном соревновании по бочча на Паралимпийских играх в Токио.

В состав команды вошли Сергей Сафин, Дарья Адонина и Иван Фролов. Спортсмены выступают в классе ВС4 (тяжелое нарушение двигательных функций конечностей).

Решающий матч против сборной Португалии спортсмены ПКР выиграли со счетом 5-1. Для российских игроков медаль по бочча стала первой наградой в истории выступлений на Паралимпиаде.

Бочча – это спортивная игра на точность, очки в которой начисляют за броски небольших мячей к ранее установленному мячу-мишени. За снаряды, расположенные ближе мячей противника, команде выдают зачетные баллы.

Команда ПКР на данный момент занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете, в активе спортсменов 112 наград – 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых.