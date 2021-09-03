Россиянка Ручкина выиграла серебро Паралимпиады в прыжках в длину

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Российская легкоатлетка Александра Ручкина выиграла серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по прыжкам в длину, показав результат 5,49 метра.

Первое место заняла спортсменка из Польши Каролина Кухарчик, установившая паралимпийский рекорд – 6,03 метра. Бронзовая медаль досталась хорватке Микеле Ристоски (5,46 метра).

Другая россиянка, Ирина Потехина, заняла восьмую строчку (4,99 метра).

Атлеты соревновались в категории Т20 среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Ранее российский пловец Роман Макаров занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен выступал в категории пловцов с нарушениями зрения. Он преодолел зачетную дистанцию за 58,65 секунды.