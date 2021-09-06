Москвичам показали реконструкцию на Дмитровском путепроводе

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

На Дмитровском путепроводе идет реконструкция, она рассчитана до марта 2023 года. Построили его в 1965 году, дорога уже нуждалась в срочном обновлении, говорят в московском Стройкомплексе. За время ремонта путепровод продлят еще на 30 метров. Заменят все опоры, а полос станет больше – по 4 в каждом направлении.

При этом движение на время работ не останавливают. По итогам пропускная способность шоссе должна увеличиться, будет налажена связь с Северо-Восточной хордой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.