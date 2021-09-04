Новые выделенные полосы для общественного транспорта введут в Москве с 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Две новые полосы для общественного транспорта введут в эксплуатацию в Москве с 20 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.
По информации ведомства, одна из полос появится на эстакаде между Ленинградским проспектом и дублером Волоколамского шоссе. Ее протяженность составит 600 метров.
"Эта выделенка ускорит движение в 1,5 раза, а участок можно будет проезжать за 1 минуту. Она поможет 8 маршрутам общественного транспорта, которые ходят здесь и за день перевозят больше 60 тысяч человек", – уточнили в департаменте.
Вторая полоса протянется на 140 метров на участке улицы Маршала Бирюзова от улицы Народного Ополчения до улицы Маршала Соколовского. Здесь пролегают 7 маршрутов общественного транспорта, и запуск полосы поможет автобусам свободно подъезжать к остановке "Метро Октябрьское поле".
Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey, Москва занимает третью строчку рейтинга городов с лучшей транспортной системой. Рекомендации для столицы РФ подразумевают снижение скоростного режима и развитие велосипедной инфраструктуры, а также некоторые другие изменения.
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