В Минтрансе РФ назвали сроки внедрения биометрии в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал о внедрении биометрического способа оплаты проезда на транспорте в рамках марафона "Новое знание", передает РИА Новости.

"Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете ею пользоваться во всех видах общественных транспорта", – заявил представитель кабмина.

Савельев напомнил, что технология работает на основании сканировании лица, за счет чего пассажира узнают в системе.

Как рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, в предстоящем году в нескольких аэропортах РФ планируют в тестовом режиме запустить регистрацию пассажиров через Единую биометрическую систему (ЕБС).

При этом в столичном Шереметьево возможность паспортного контроля биометрическим способом уже доступна.