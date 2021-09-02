Минцифры планирует запустить регистрацию по биометрии в нескольких аэропортах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует в следующем году запустить в нескольких аэропортах регистрацию пассажиров через Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
"В следующем году они уже смогут (регистрироваться. – Прим. ред.). <...> Единая биометрическая система сейчас позволяет, можно ее использовать, чтобы заменить полноценно паспорт, упростить многие процедуры, связанные с регистрацией. Поэтому сейчас с аэропортами идет проработка пилотного запуска", – приводит его слова ТАСС.
Министр добавил, что в настоящее время обсуждается оборудование, датчики и считыватели, которые будут использоваться для прохождения процедуры. Он также объяснил, что под пилотным запуском имеет в виду то, что система сначала заработает лишь в нескольких воздушных гаванях, а не сразу по всей стране.
Ранее в столичном аэропорту Шереметьево появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Для этого в терминале C установили 20 специальных автоматизированных кабин – по 10 штук на вылет и прилет.
Воспользоваться ими могут граждане старше 18 лет с паспортами 75-й серии и выше. Сама процедура занимает 30–45 секунд.
В Шереметьево появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии
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