Строительство BMX-велодрома в Дмитровском районе планируют завершить в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
ВМХ-велодром в Дмитровском районе Москвы может появиться в конце года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, строительство спортивных объектов является одним из ключевых направлений развития социальной инфраструктуры.
"Учитывая, что BMX стал олимпийским видом спорта, строящийся сейчас BMX-велодром в Дмитровском районе может стать востребован для москвичей. Сейчас строители приступили к устройству монолитных конструкций виражей на трассе для BMX-рейсинга, а также продолжают черновую отделку административного корпуса. Завершить строительство планируется в декабре", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.
Вице-мэр добавил, что длина трассы составит 200 метров. Она подойдет как начинающим спортсменам, так и профессионалам. Велодром сможет принимать до 45 человек с учетом персонала.
"Объект будет включать в себя административный корпус со стартовой горой. В корпусе предусмотрен зал ОФП для круглогодичной физической подготовки спортсменов. Велодром этого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне", – заключил Бочкарев.
Ранее в Головинском районе столицы специалисты завершили комплексное благоустройство территории Национального теннисного центра РФ имени Хуана Антонио Самаранча. Работы провели на площади 8,5 гектара.
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