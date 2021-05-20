Территорию Национального теннисного центра в Москве благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Головинском районе столицы специалисты завершили комплексное благоустройство территории Национального теннисного центра РФ имени Хуана Антонио Самаранча. Работы провели на площади 8,5 гектара, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что раньше инфраструктура спортивного объекта была в неудовлетворительном состоянии и нуждалась в развитии.
"Не было прогулочных маршрутов и тротуаров, детских и спортивных площадок, мест для кратковременного отдыха", – уточнили в пресс-службе департамента капитального ремонта.
Территория центра находится около парка Северного речного вокзала, который благоустроили ранее. Большая ее часть плохо освещалась вечером, а также была замусорена. Вдоль канала имени Москвы отсутствовало продолжение пешеходного променада.
Специалисты спрятали провода в кабельную канализацию длиной 2 164 метра, обновили покрытия дорожек и обустроили новые. Теперь их общая протяженность составляет 1,6 километра.
Кроме того, на территории теннисного центра построили 11 павильонов разного назначения, среди которых склады, насосная, пункты охраны и туалеты. Также три павильона создали для обслуживания теннисных кортов.
В них находятся тренерские, душевые, раздевалки, комнаты отдыха для спортсменов, массажная, кабинет медиков, а к одному из них пристроена веранда для летнего кафе.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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