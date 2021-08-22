На Моховой улице ограничат движение с 31 августа по 9 сентября

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На Моховой улице в ночное время ограничат движение в период с 31 августа по 9 сентября из-за проведения Московского финансового форума. Об этом Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
Речь идет об участке в районе ЦВЗ "Манеж", расположенного по адресу Манежная площадь, дом 1. Для движения транспорта будет доступна одна полоса.
Уточняется, что движение будет ограничено в период с 23:00 31 августа до 6:00 1 сентября, а также в аналогичные промежутки времени в ночь с 1 на 2 сентября и с 8 на 9 сентября.
Ранее сообщалось, что с 18 августа по 30 октября движение ограничат на участке улицы Врубеля в районе Сокол на севере Москвы. Это связано с проведением инженерных работ. Движение на данном участке будет открыто только по одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.
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