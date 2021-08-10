Движение на участке улицы Врубеля ограничат с 18 августа по 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на участке улицы Врубеля в районе Сокол на севере Москвы ограничат с 18 августа по 30 октября в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На улице Врубеля в районе владения 4, строение 1, ограничат движение из-за проведения инженерных работ. Ограничения будут действовать с 18 августа по 30 октября", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что движение на данном участке будет открыто только по одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что движение с 15 августа по 30 сентября также ограничат на участке улицы Краснолиманской в столичном районе Южное Бутово. Это связано с проведением инженерных работ.