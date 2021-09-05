Программа благоустройства дворов школ и детсадов в Москве будет продлена – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках программы благоустройства дворов школ и детсадов в Москве было обновлено более 400 таких территорий, в следующем году данная программа будет продлена, сообщил Сергей Собянин.

"В этом году мы сделали 400 таких территорий и будем каждый год продлять ее, чтобы навести порядок на всех территориях", – заявил мэр в эфире канала "Россия 1".

Как сообщалось, в 2021 году правительство Москвы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов, стадионов и территорий детских садов. Эта инициатива затронула 233 территории детских садов и 173 школьные территории. На школьных дворах установили детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, а также провели комплексное озеленение.