В Токио погасили Паралимпийский огонь

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Огонь Паралимпийских игр погасили во время церемонии закрытия турнира в Токио. Она прошла на Национальном стадионе в столице Японии.
На международном турнире разыграли 539 комплексов наград в 22 видах спорта. Победителем неофициального медального зачета стала сборная Китая, в активе которой 207 наград – 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая.
Что касается команды ПКР, то российские спортсмены выиграли 118 медалей, из которых 36 золотые, 33 серебряные и 49 бронзовых, и заняла четвертое место медального зачета. Также был установлен рекорд по числу завоеванных наград для Паралимпийских игр.
В общем медальном зачете команда ПКР заняла четвертое место Олимпийских игр
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