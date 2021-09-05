В Токио погасили Паралимпийский огонь

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Огонь Паралимпийских игр погасили во время церемонии закрытия турнира в Токио. Она прошла на Национальном стадионе в столице Японии.

На международном турнире разыграли 539 комплексов наград в 22 видах спорта. Победителем неофициального медального зачета стала сборная Китая, в активе которой 207 наград – 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая.

Что касается команды ПКР, то российские спортсмены выиграли 118 медалей, из которых 36 золотые, 33 серебряные и 49 бронзовых, и заняла четвертое место медального зачета. Также был установлен рекорд по числу завоеванных наград для Паралимпийских игр.