Автобусы КМ запустят в Зеленограде с 4 сентября из-за реконструкции станции Крюково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В связи с реконструкцией железнодорожной станции Крюково с 4 сентября в Зеленограде запустят компенсационный маршрут, который свяжет привокзальные площади старой и новой частей города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Автобусы будут ходить ежедневно с 06:00 до 22:00 с интервалами 10–15 минут. Маршрут пройдет по кольцу от станции Крюково в новой части города, затем по Крюковской эстакаде к Привокзальной площади в старой части города, далее через Заводскую улицу, Старокрюковский проезд и Солнечную аллею снова к станции.
Горожане также смогут перейти железнодорожные пути самостоятельно: им будет доступен пешеходный мост в северной части станции, где с 06:00 до 22:00 будут дежурить сотрудники центра содействия мобильности пассажиров.
Ранее сообщалось, что новую линию наземного метро МЦД-3 планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года. Ожидается, что запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов столицы, Зеленограда, а также подмосковных Химок, Жуковского, Раменского и Люберец.
Кроме того, после запуска МЦД-3 цена на недвижимость в Зеленограде может вырасти до 15%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: