Автобусы КМ запустят в Зеленограде с 4 сентября из-за реконструкции станции Крюково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В связи с реконструкцией железнодорожной станции Крюково с 4 сентября в Зеленограде запустят компенсационный маршрут, который свяжет привокзальные площади старой и новой частей города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автобусы будут ходить ежедневно с 06:00 до 22:00 с интервалами 10–15 минут. Маршрут пройдет по кольцу от станции Крюково в новой части города, затем по Крюковской эстакаде к Привокзальной площади в старой части города, далее через Заводскую улицу, Старокрюковский проезд и Солнечную аллею снова к станции.

Горожане также смогут перейти железнодорожные пути самостоятельно: им будет доступен пешеходный мост в северной части станции, где с 06:00 до 22:00 будут дежурить сотрудники центра содействия мобильности пассажиров.

Ранее сообщалось, что новую линию наземного метро МЦД-3 планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года. Ожидается, что запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов столицы, Зеленограда, а также подмосковных Химок, Жуковского, Раменского и Люберец.

Кроме того, после запуска МЦД-3 цена на недвижимость в Зеленограде может вырасти до 15%.

