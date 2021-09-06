Собянин открыл движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе

12:00
В столице запустили движение по новому участку Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе. Дал этому старт Сергей Собянин.
Закончили стройку на два месяца раньше срока. Теперь миллионы жителей восточных районов могут без проблем выехать на Ярославское шоссе, минуя МКАД и Третье транспортное кольцо.
"Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок – это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова", – сказал Собянин.
Он добавил, что до 2023 года Северо-Восточная хорда соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань. Сама городская магистраль заработает в следующем году в полном объеме.
Северо-Восточная хорда готова на 80 процентов. Осталось достроить три участка. А Северо-Западную хорду уже запустили. Всего в столице будет четыре важнейшие магистрали, хорды свяжут между собой вылетные трассы и снизят загруженность Третьего транспортного кольца и МКАД. После завершение строительства должна улучшиться транспортная доступность более 70 районов столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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