Собянин открыл движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе

В столице запустили движение по новому участку Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе. Дал этому старт Сергей Собянин.

Закончили стройку на два месяца раньше срока. Теперь миллионы жителей восточных районов могут без проблем выехать на Ярославское шоссе, минуя МКАД и Третье транспортное кольцо.

"Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок – это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова", – сказал Собянин.

Он добавил, что до 2023 года Северо-Восточная хорда соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань. Сама городская магистраль заработает в следующем году в полном объеме.

Северо-Восточная хорда готова на 80 процентов. Осталось достроить три участка. А Северо-Западную хорду уже запустили. Всего в столице будет четыре важнейшие магистрали, хорды свяжут между собой вылетные трассы и снизят загруженность Третьего транспортного кольца и МКАД. После завершение строительства должна улучшиться транспортная доступность более 70 районов столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.