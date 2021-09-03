Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин записался на дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Государственной думы. Аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей.

"В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование – способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика не выходя из дома", – написал мэр столицы в своем блоге.

Собянин подчеркнул, что обычный способ голосования – традиция, освещенная годами. Однако мэр Москвы отметил безопасность голосования через интернет в условиях незакончившейся пандемии коронавируса.

Ранее эксперты высоко оценили защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от попыток взлома.

Как рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов, мониторинг системы проводился в течение нескольких лет.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

