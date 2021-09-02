Депутат ГД Ирина Белых: электронное голосование – это шаг в будущее

14:26
Фото: Сергей Николаев
Дистанционное электронное голосование является настоящим шагом в будущее, поскольку данная технология впервые предоставила избирателям альтернативный способ реализации своих политических прав, заявила депутат Госдумы Ирина Белых.
"Дистанционное электронное голосование – это шаг в будущее, которое сегодня делает Москва. Всегда очень непросто начинать что-то новое. Быть первыми – сложная и ответственная задача. Очень важно, чтобы дистанционное голосование как альтернативная возможность реализации избирательного права было понятным, простым в использовании, позволяло осуществлять наблюдение за чистотой и прозрачностью процедуры", – сказала Белых.
Она отметила, что только при обеспечении данных условий избирательный процесс сможет вызвать доверие граждан. Также Белых напомнила, что избиратели сохраняют право выбора и возможность проголосовать в традиционном формате на избирательном участке.
По мнению зампредседателя партии "Зеленая альтернатива" Степана Соловьева, электронное голосование в условиях пандемии коронавируса является вынужденной, но разумной мерой обеспечения безопасности граждан.
"Сейчас, в период повышенного риска подхватить вирусную инфекцию, оно позволит в первую очередь защитить граждан, которые входят в группу повышенного риска", – заявил он.
Председатель исполкома партии "Гражданская платформа" Юрий Юрченко, в свою очередь, отметил удобство и доступность онлайн-голосования, которое стало возможно благодаря повсеместной цифровизации.
"Ее необходимо внедрять последовательно на всех уровнях выборов. Основная задача – это повышение уровня доверия к такой форме волеизъявления и подготовка для нее наблюдателей", – подчеркнул Юрченко.
Ранее горожанам напомнили, что возможность регистрации на голосование в электронном виде на предстоящих парламентских выборах завершится менее чем через две недели. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
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