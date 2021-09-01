Эксперты отметили доверие москвичей к системе электронного голосования

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Политолог Павел Буслаков выразил мнение, что быстрый темп жизни жителей столицы мотивирует их принять участие в электронном голосовании.

"Также не стоит забывать про коронавирусную инфекцию, внесшую свои коррективы в повседневную действительность граждан. Это также может повлиять на количество граждан, выбравших дистанционное голосование", – подчеркнул Буслаков.

Политолог Арсений Капустин, в свою очередь, выразил уверенность, что система привлечет молодежь и людей с хроническими заболеваниями, так как они смогут проголосовать безопасно для своего здоровья.

"ДЭГ применяется на выборах с 2019 года и имеет собственную платформу и законодательную базу. В текущем году Москва снова сможет использовать для голосования свою платформу, и, таким образом, москвичи будут голосовать через портал mos.ru", – отметил Капустин.

Ранее горожанам напомнили, что возможность регистрации на голосование в электронном виде на предстоящих парламентских выборах завершится менее чем через две недели. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.