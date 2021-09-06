Москвичам рассказали, когда в домах могут включить отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал Москве 24, когда в столичных домах может появиться отопление.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что 6 сентября в Москве станет самым холодным днем этой недели. По его словам, в понедельник воздух прогреется не выше +8...+10 градусов. При этом потепление в столице начнется со среды.

По словам Крохина, отопление в столичных домах включают при определенных погодных условиях.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы Существует норматив, согласно которому если в течение 5 дней среднесуточная температура ниже 8 градусов, то дается поручение включить отопление.

"Однако в последние годы отопление включалось и в срок менее 5 суток. Например, когда происходила резкая перемена погоды в сторону похолодания. И в этом случае руководство города принимало решение включать отопление раньше", – пояснил Крохин.

Он подчеркнул, что в среднем в Москве тепло в дома начинают подавать в конце сентября. В последние годы первый месяц осени был достаточно теплым, поэтому в досрочном включении не было смысла, отметил специалист.

Крохин добавил, что сначала отопление будет подано в социальные объекты города. Затем оно поступит в квартиры, объясняет эксперт. Также он уточнил, что в столице есть отдельно взятые дома, в которых отопление могут включить на усмотрение жильцов.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы Учитывая разнообразие жилого фонда, в каких-то недавно построенных домах или специальных проектах элитного жилья советского периода теоретически существует технологическая возможность включить отопление раньше. Там есть специальные системы, например тепловой пункт или котельная.

Однако зданий с собственной системой отопления в Москве единицы, обратил внимание Крохин. В большинстве квартир тепло поступает одновременно со всеми, говорит он.

"В целом основная система теплоснабжения централизованная. Более того, у нас единственная теплоснабжающая компания МОЭК, которая владеет сетями. Чтобы запустить отопление, руководству города и теплоснабжающей компании нужно принять такое решение", – объясняет специалист.

О наличии в доме собственной системы обогрева можно узнать у своей управляющей компании, советует эксперт. Она же, по словам Крохина, в этом случае способна самостоятельно принять решение о включении отопления. Однако лучше прибегать к таким мерам, если к этому решению придет собрание собственников жилья, поскольку для них оно может обернуться дополнительными расходами по ЖКУ, заключил специалист.

Ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону. По его словам, подготовка стартовала в мае. За это время специалисты провели гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях, а также проверили и подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и прочие инженерные сооружения, уточнил Бирюков.