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Москвичам рассказали, когда в домах могут включить отопление

Счет до пяти: при каких условиях в домах Москвы включат отопление
город ЖКХ эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал Москве 24, когда в столичных домах может появиться отопление.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что 6 сентября в Москве станет самым холодным днем этой недели. По его словам, в понедельник воздух прогреется не выше +8...+10 градусов. При этом потепление в столице начнется со среды.

По словам Крохина, отопление в столичных домах включают при определенных погодных условиях.

Существует норматив, согласно которому если в течение 5 дней среднесуточная температура ниже 8 градусов, то дается поручение включить отопление.
Константин Крохин
председатель Союза жилищных организаций Москвы

"Однако в последние годы отопление включалось и в срок менее 5 суток. Например, когда происходила резкая перемена погоды в сторону похолодания. И в этом случае руководство города принимало решение включать отопление раньше", – пояснил Крохин.

Он подчеркнул, что в среднем в Москве тепло в дома начинают подавать в конце сентября. В последние годы первый месяц осени был достаточно теплым, поэтому в досрочном включении не было смысла, отметил специалист.

Крохин добавил, что сначала отопление будет подано в социальные объекты города. Затем оно поступит в квартиры, объясняет эксперт. Также он уточнил, что в столице есть отдельно взятые дома, в которых отопление могут включить на усмотрение жильцов.

Учитывая разнообразие жилого фонда, в каких-то недавно построенных домах или специальных проектах элитного жилья советского периода теоретически существует технологическая возможность включить отопление раньше. Там есть специальные системы, например тепловой пункт или котельная.
Константин Крохин
председатель Союза жилищных организаций Москвы

Однако зданий с собственной системой отопления в Москве единицы, обратил внимание Крохин. В большинстве квартир тепло поступает одновременно со всеми, говорит он.

"В целом основная система теплоснабжения централизованная. Более того, у нас единственная теплоснабжающая компания МОЭК, которая владеет сетями. Чтобы запустить отопление, руководству города и теплоснабжающей компании нужно принять такое решение", – объясняет специалист.

О наличии в доме собственной системы обогрева можно узнать у своей управляющей компании, советует эксперт. Она же, по словам Крохина, в этом случае способна самостоятельно принять решение о включении отопления. Однако лучше прибегать к таким мерам, если к этому решению придет собрание собственников жилья, поскольку для них оно может обернуться дополнительными расходами по ЖКУ, заключил специалист.

Ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону. По его словам, подготовка стартовала в мае. За это время специалисты провели гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях, а также проверили и подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и прочие инженерные сооружения, уточнил Бирюков.

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