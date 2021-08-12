Более 50 км водопроводных сетей обновили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 50 километров водопроводных сетей реконструировали в столице с начала года, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что в городе продолжается масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций. По словам заммэра, это позволит повысить безопасность эксплуатации сетей и избежать возможных сбоев в их работе.
Москва считается лидером среди других российских городов по обновлению инженерных систем. Последние 10 лет в городе ежегодно идет их обновление и снижение износа на 2,4%. Столичные сети водоснабжения – самые протяженные в стране, их общая длина превышает 13 тысяч километров.
Бирюков отметил, что работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах города, причем более 90% выполняется с использованием бестраншейных технологий.
"Например, проводится протяжка нового трубопровода в существующей трубе, при восстановлении применяются полимерные рукава, используется метод горизонтально направленного бурения", – пояснил заммэра.
Применение современных бестраншейных технологий позволяет сократить земляные работы, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность проводить ее обслуживание и ремонт без отключения абонентов. Это уменьшает дискомфорт для жителей и позволяет гарантировать надежное водоснабжение столицы.
Ранее в Мосжилинспекции рассказали, что проживающим в многоквартирных домах Москвы следует перекрывать горячее водоснабжение во время проведения профилактических работ в преддверии отопительного сезона.
По словам специалистов, в это время внутридомовая система горячего водоснабжения останется заполненной для сохранности трубопроводов, защиты от коррозии и деформации, однако из крана будет идти холодная вода. Счетчик горячего водоснабжения продолжит фиксировать расход горячей воды, которая стоит существенно дороже холодной.
Москвичи смогут узнать об отключении горячей воды на портале mos.ru
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