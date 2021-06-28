Москвичам ответили на вопросы об отключении горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице идет сезон отключения горячей воды. Рабочие проверяют трубы на прочность, чтобы избежать аварий в предстоящем отопительном сезоне. Подробнее о том, для чего летом отключают горячую воду, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Как устроена столичная система теплоснабжения?

В Москве работают 13 крупных ТЭЦ и около 150 тепловых станций поменьше. От них по городу идет система труб, теплосетей, суммарная длина которых достигает 17 тысяч километров.

Они прокладывались в разные годы по разным технологиям и имеют разный диаметр. При этом в ходе эксплуатации трубы неизбежно подвергаются деформации, поэтому каждое лето их проверяют под давлением и ремонтируют при необходимости.

Что такое гидравлические испытания и для чего они нужны?

В Москве централизованная система теплоснабжения, а потому провести испытания труб возможно, только поэтапно отключая дома потребителей. Это делают летом после завершения отопительного сезона. Гидравлические испытания нужны, чтобы предотвратить возможные аварии и обеспечить бесперебойную подачу горячей воды и тепла в квартиры горожан.

Какие работы проводят во время таких испытаний?

Предварительно магистральные сети разбивают на участки, после чего их по очереди выводят из эксплуатации. Затем в трубах повышают давление, а температуру воды в них снижают. В это время проверяют прочность мест соединений, запорной арматуры и прочих элементов.

Найти повреждения помогают специальное оборудование и контрольные точки: если на одной из них давление падает, значит, на участке имеется поломка. После ремонта участок снова проверяют, затем закапывают, если все в порядке. Обычно весь процесс испытаний занимает не больше 10 дней.

Случаются ли летом технологические неполадки на теплосетях?

Большинство поломок летом происходят во время гидравлических испытаний и не являются авариями как таковыми. Повышение давления в трубах помогает найти ненадежные участки, из-за которых аварии могли бы возникнуть уже в отопительный сезон. Неполадку оперативно устраняют, чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации теплосети.

Какие технологии используют сегодня при прокладке труб?

На сегодняшний день при укладке новых труб используют пенополиуретановую изоляцию. Она позволяет сократить теплопотери и защищает сеть от коррозии. Кроме того, применяется система оперативного дистанционного контроля: специальные датчики реагируют на намокание и определяют проблемные участки теплосети.

Для проверки труб используются методы неразрушающего контроля, когда в сеть вводят специальный сканер, который с помощью ультразвука позволяет определить ее состояние. А в случае поломки внутри трубы протягивают специальное полимерное покрытие, которое значительно продлевает срок ее службы.

Трубы проверяют только летом?

Гидравлические испытания проводят также в конце зимы. Правда, делают это исключительно на участках, где можно обойтись без отключения горячей воды в квартирах горожан.

Тем не менее основные работы проводят все же после завершения отопительного сезона, так как гидравлика проводится не только на сетях с горячей водой, но и на трубах теплоснабжения.

Ранее в Мосжилинспекции посоветовали москвичам, проживающим в многоквартирных домах, перекрывать горячее водоснабжение во время проведения профилактических работ.

Специалисты уточнили, что это позволит не только избежать аварий, но и сэкономить. Они объяснили, что во время профилактических работ внутридомовая система горячего водоснабжения останется заполненной для сохранности трубопроводов, защиты от коррозии и деформации, однако из крана будет идти холодная вода. Счетчик горячего водоснабжения продолжит фиксировать расход горячей воды, которая стоит существенно дороже холодной.

