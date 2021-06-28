Москвичам ответили на вопросы об отключении горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице идет сезон отключения горячей воды. Рабочие проверяют трубы на прочность, чтобы избежать аварий в предстоящем отопительном сезоне. Подробнее о том, для чего летом отключают горячую воду, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
В Москве работают 13 крупных ТЭЦ и около 150 тепловых станций поменьше. От них по городу идет система труб, теплосетей, суммарная длина которых достигает 17 тысяч километров.
Они прокладывались в разные годы по разным технологиям и имеют разный диаметр. При этом в ходе эксплуатации трубы неизбежно подвергаются деформации, поэтому каждое лето их проверяют под давлением и ремонтируют при необходимости.
В Москве централизованная система теплоснабжения, а потому провести испытания труб возможно, только поэтапно отключая дома потребителей. Это делают летом после завершения отопительного сезона. Гидравлические испытания нужны, чтобы предотвратить возможные аварии и обеспечить бесперебойную подачу горячей воды и тепла в квартиры горожан.
Предварительно магистральные сети разбивают на участки, после чего их по очереди выводят из эксплуатации. Затем в трубах повышают давление, а температуру воды в них снижают. В это время проверяют прочность мест соединений, запорной арматуры и прочих элементов.
Найти повреждения помогают специальное оборудование и контрольные точки: если на одной из них давление падает, значит, на участке имеется поломка. После ремонта участок снова проверяют, затем закапывают, если все в порядке. Обычно весь процесс испытаний занимает не больше 10 дней.
Большинство поломок летом происходят во время гидравлических испытаний и не являются авариями как таковыми. Повышение давления в трубах помогает найти ненадежные участки, из-за которых аварии могли бы возникнуть уже в отопительный сезон. Неполадку оперативно устраняют, чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации теплосети.
На сегодняшний день при укладке новых труб используют пенополиуретановую изоляцию. Она позволяет сократить теплопотери и защищает сеть от коррозии. Кроме того, применяется система оперативного дистанционного контроля: специальные датчики реагируют на намокание и определяют проблемные участки теплосети.
Для проверки труб используются методы неразрушающего контроля, когда в сеть вводят специальный сканер, который с помощью ультразвука позволяет определить ее состояние. А в случае поломки внутри трубы протягивают специальное полимерное покрытие, которое значительно продлевает срок ее службы.
Гидравлические испытания проводят также в конце зимы. Правда, делают это исключительно на участках, где можно обойтись без отключения горячей воды в квартирах горожан.
Тем не менее основные работы проводят все же после завершения отопительного сезона, так как гидравлика проводится не только на сетях с горячей водой, но и на трубах теплоснабжения.
Ранее в Мосжилинспекции посоветовали москвичам, проживающим в многоквартирных домах, перекрывать горячее водоснабжение во время проведения профилактических работ.
Специалисты уточнили, что это позволит не только избежать аварий, но и сэкономить. Они объяснили, что во время профилактических работ внутридомовая система горячего водоснабжения останется заполненной для сохранности трубопроводов, защиты от коррозии и деформации, однако из крана будет идти холодная вода. Счетчик горячего водоснабжения продолжит фиксировать расход горячей воды, которая стоит существенно дороже холодной.
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