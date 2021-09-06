Более 400 человек эвакуировали из больницы на юге Москвы из-за сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 400 пациентов и сотрудников городской больницы № 6 на юге столицы эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"После получения сообщения с угрозой взрыва эвакуировали более 400 человек из городской больницы № 6 по адресу 5-й Донской проезд, дом 21", – рассказал он.

В настоящее время специалисты проверяют все помещения медучреждения.

Ранее экстренная эвакуация была объявлена в Московском городском суде из-за поступившего анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Из зданий эвакуировали 512 человек. Сотрудники экстренных служб взрывчатку не обнаружили.