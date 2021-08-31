В Мосгорсуде объявлена эвакуация из-за анонимного сообщения о "минировании"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Экстренная эвакуация объявлена в Московском городском суде из-за поступившего анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В настоящий момент эвакуация объявлена в трех зданиях Московского городского суда", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из зданий эвакуированы 512 человек. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

24 августа в здании Мосгорсуда также была объявлена эвакуация сотрудников и посетителей. Там сработала система ЧС. Всего из здания вывели 865 человек.

Волна ложных сообщений о минировании судов Москвы и Санкт-Петербурга началась 28 ноября 2020 года и длилась несколько месяцев.

Также появлялись ложные сообщения о "минировании" ТЦ, детских образовательных учреждений, аэропортов, больниц и станций метро.

