Завершен первый этап благоустройства набережной реки Раменки

Фото: vk.com/Стройкомплекс Москвы

Специалисты завершили первый этап благоустройства набережной реки Раменки на западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Благоустройство проводилось в рамках жилого проекта West Garden.

"Здесь появился маршрут, где можно гулять, заниматься спортом на открытом воздухе и отдыхать в окружении природы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что прогулочная зона представляет собой экотропу из натуральной лиственницы, которая расположена выше уровня земли. Она приподнята над уровнем земли, чтобы сохранить травы, кустарники и деревья существующей флоры.

"Благоустроенная зеленая зона станет новой точкой притяжения для жителей всего района", – приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Также вдоль набережной специалисты планируют оборудовать игровые и спортивные пространства, зоны для общения и площадку для выгула собак.

Там также появятся ландшафтные композиции и будут установлены объекты паблик-арта от известных российских художников.

В пресс-службе отметили, что ЖК West Garden возводится на пересечении улицы Минской с Киевским направлением МЖД.

Всего до конца года в Москве проведут благоустройство около пяти тысяч объектов. Ранее в городе завершилось благоустройство пешеходной зоны на улице Ясеневой в районе станции метро "Домодедовская".

Вдоль пешеходной зоны установили новые опоры наружного освещения и арт-объекты, изображающие символ района – листья орехового дерева. В ближайшее время в данной местности будет проведено обновление шести детских и трех спортивных площадок, а также реконструкция площадки для выгула собак.