Завершен первый этап благоустройства набережной реки Раменки

14:19
Фото: vk.com/Стройкомплекс Москвы
Специалисты завершили первый этап благоустройства набережной реки Раменки на западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Благоустройство проводилось в рамках жилого проекта West Garden.
"Здесь появился маршрут, где можно гулять, заниматься спортом на открытом воздухе и отдыхать в окружении природы", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что прогулочная зона представляет собой экотропу из натуральной лиственницы, которая расположена выше уровня земли. Она приподнята над уровнем земли, чтобы сохранить травы, кустарники и деревья существующей флоры.
"Благоустроенная зеленая зона станет новой точкой притяжения для жителей всего района", – приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.
Также вдоль набережной специалисты планируют оборудовать игровые и спортивные пространства, зоны для общения и площадку для выгула собак.
Там также появятся ландшафтные композиции и будут установлены объекты паблик-арта от известных российских художников.
В пресс-службе отметили, что ЖК West Garden возводится на пересечении улицы Минской с Киевским направлением МЖД.
Всего до конца года в Москве проведут благоустройство около пяти тысяч объектов. Ранее в городе завершилось благоустройство пешеходной зоны на улице Ясеневой в районе станции метро "Домодедовская".
Вдоль пешеходной зоны установили новые опоры наружного освещения и арт-объекты, изображающие символ района – листья орехового дерева. В ближайшее время в данной местности будет проведено обновление шести детских и трех спортивных площадок, а также реконструкция площадки для выгула собак.
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