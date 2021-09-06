Новый пешеходный маршрут появился на юге Москвы

10:43
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Москве завершено благоустройство пешеходной зоны на улице Ясеневой в районе станции метро "Домодедовская". Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Завершили благоустройство пешеходного маршрута вдоль улицы Ясеневой от Шипиловского проезда до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Южное. <...> Привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны тихого отдыха с садовыми диванами, разбили цветники с многолетними растениями и рокарий с хвойными, устроили альпийскую горку", – говорится в сообщении.
Кроме того, вдоль пешеходной зоны установили новые опоры наружного освещения и арт-объекты, изображающие символ района – листья орехового дерева. В ближайшее время в данной местности будет проведено обновление шести детских и трех спортивных площадок, а также реконструкция площадки для выгула собак.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Бескудниковского бульвара на севере столицы завершат к 15 сентября. Специалисты реализуют обновление улицы в формате "От дома до дома". На бульваре сузят полосы движения, а также введут специальные парковочные карманы для автомобилей. При этом за 5 метров до пешеходных переходов будет реализована специальная зона запрета на парковку.
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