Бескудниковский бульвар в Москве благоустроят к 15 сентября

14:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работы по благоустройству Бескудниковского бульвара на севере столицы завершат к 15 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент капитального ремонта города.
Как уточняется, специалисты реализуют обновление улицы в формате "От дома до дома".
"Все работы по изменению геометрии улицы, а также устройство парковок и перенос пешеходных переходов выполняются в соответствии с утвержденным проектом и транспортной схемой департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы", – уточнили в ведомстве.
На Бескудниковском бульваре сузят полосы движения, а также введут специальные парковочные карманы для автомобилей. При этом за 5 метров по пешеходных переходов будет реализована специальная зона запрета на парковку.
Кроме того, на бульваре обновят асфальтобетонное покрытие и обновят газон. План благоустройства предполагает замену бордюрного камня и устройство ливневой канализации, а также размещение 60 фонарей с энергосберегающими светильниками.
На Бескудниковском бульваре также появятся 20 остановочных современных павильонов для пассажиров общественного транспорта. Каждый из них оборудован беспроводной связью и зарядными слотами для гаджетов.
По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в программу благоустройства "От дома до дома" в 2021 году вошли 36 объектов дорожного хозяйства. В порядок приведут несколько бульваров, проспектов и улиц.
Москвичам показали благоустройство бульвара на Туристской улице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: