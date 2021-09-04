Бескудниковский бульвар в Москве благоустроят к 15 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по благоустройству Бескудниковского бульвара на севере столицы завершат к 15 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент капитального ремонта города.

Как уточняется, специалисты реализуют обновление улицы в формате "От дома до дома".

"Все работы по изменению геометрии улицы, а также устройство парковок и перенос пешеходных переходов выполняются в соответствии с утвержденным проектом и транспортной схемой департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы", – уточнили в ведомстве.

На Бескудниковском бульваре сузят полосы движения, а также введут специальные парковочные карманы для автомобилей. При этом за 5 метров по пешеходных переходов будет реализована специальная зона запрета на парковку.

Кроме того, на бульваре обновят асфальтобетонное покрытие и обновят газон. План благоустройства предполагает замену бордюрного камня и устройство ливневой канализации, а также размещение 60 фонарей с энергосберегающими светильниками.

На Бескудниковском бульваре также появятся 20 остановочных современных павильонов для пассажиров общественного транспорта. Каждый из них оборудован беспроводной связью и зарядными слотами для гаджетов.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в программу благоустройства "От дома до дома" в 2021 году вошли 36 объектов дорожного хозяйства. В порядок приведут несколько бульваров, проспектов и улиц.