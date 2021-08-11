Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве стартовала программа ликвидации бесхозных байпасов теплосетей. За три года планируется демонтировать 80 временных трубопроводов, проложенных над землей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", – объяснил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что с 2014 года в столице демонтировали 142 участка байпасов, еще 80 уберут до конца 2023 года.
Уточняется, что байпасы нужны при проведении ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу горячей воды. Однако многие из них не были вовремя убраны под землю, поскольку компании, возводившие их, обанкротились. При этом убрать планируется только неиспользуемые конструкции.
Ранее Бирюков рассказал, что в 2021 году в столице в рамках программы "От дома до дома" проводят благоустройство на 36 объектах дорожного хозяйства общей площадью 307 гектаров.
Согласно правилам программы, на выбранных территориях обновят дорожное покрытие, обустроят тротуары и газоны. Кроме того, будут приведены в порядок парковочные места и опоры наружного освещения. Работы пройдут на Ломоносовском, Новоясеневском и Университетском проспектах, Звездном, Сиреневом и Измайловском бульварах и ряде других улиц.
Термин "спальные районы" больше не соответствует реальному положению дел – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: