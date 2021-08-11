Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала программа ликвидации бесхозных байпасов теплосетей. За три года планируется демонтировать 80 временных трубопроводов, проложенных над землей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей", – объяснил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что с 2014 года в столице демонтировали 142 участка байпасов, еще 80 уберут до конца 2023 года.

Уточняется, что байпасы нужны при проведении ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу горячей воды. Однако многие из них не были вовремя убраны под землю, поскольку компании, возводившие их, обанкротились. При этом убрать планируется только неиспользуемые конструкции.

Ранее Бирюков рассказал, что в 2021 году в столице в рамках программы "От дома до дома" проводят благоустройство на 36 объектах дорожного хозяйства общей площадью 307 гектаров.

Согласно правилам программы, на выбранных территориях обновят дорожное покрытие, обустроят тротуары и газоны. Кроме того, будут приведены в порядок парковочные места и опоры наружного освещения. Работы пройдут на Ломоносовском, Новоясеневском и Университетском проспектах, Звездном, Сиреневом и Измайловском бульварах и ряде других улиц.

