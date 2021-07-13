Бочкарев: работы по выносу инженерных коммуникаций на станции "Внуково" выполнены на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по выносу инженерных коммуникаций возводящейся станции "Внуково" Калининско-Солнцевской линии метро завершены на 70 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Непростая задача по выносу 23 инженерных сетей на строящейся станции метро "Внуково" выполнена на 70 процентов. На сегодняшний момент большая часть кабелей и труб, мешающих дальнейшей разработке котлована, перенесены", – пояснил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что в рамках работ были переподключены сети уличного освещения, а также ливневая и бытовая канализации, для которых были построены байпасы. В настоящее время на площади около 6,5 тысячи квадратных метров осталось перенести два вида коммуникаций: линию связи и еще две трубы теплосети.
Руководитель проекта строительства участка метро "Рассказовка" – "Внуково" ООО "ИБТ" Максим Донис добавил, что в работах также задействованы ЦОДД и администрация аэропорта Внуково.
"Следующий этап строительства станции "Внуково" – возведение новых железобетонных конструкций и дальнейшая разработка котлована на месте вынесенных инженерных сетей", – подчеркнул Донис.
В конце июня сообщалось, что участок продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" готов на 27 процентов. Тогда на станции "Внуково" работы находились на начальном этапе, а на "Пыхтино" были выполнены почти на 40 процентов.
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