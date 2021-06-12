Тоннели между будущими станциями "Лианозово" и "Физтех" готовы более чем на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Перегонные тоннели между будущими станциями "Лианозово" и "Физтех" строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена готовы более чем на 50%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Оба щита уже пересекли МКАД, на сегодняшний день готовность правого и левого перегонных тоннелей оценивается в 63% и 55% соответственно", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что на станциях метро "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы" завершаются земляные и ведутся монолитные работы, а на станции "Физтех" специалисты приступили к устройству ограждающих конструкций котлована станции.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что тоннелепроходческий комплекс "Татьяна", возводящий правый тоннель, прошел 1473 метра, а щит "Ирина", строящий левый перегонный тоннель, – 1 272 метра. Всего запланировано пройти 2 345 метров.

Ранее сообщалось, что до 2024 года за пределами МКАД появятся восемь станций метро. Бочкарев рассказывал, что новые станции откроют на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов столицы.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до 2024 года появятся станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, откроются четыре станции Троицкой линии метро.

