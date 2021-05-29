Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09:44

Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до "Физтеха" в 2023 году

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере столицы строится новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Планируется, что движению по нему откроют в 2023 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Безусловно, главным проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия, однако не менее активно строятся и новые участки уже действующих радиальных линий в районах массового проживания москвичей", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, движение на участке планируют запустить до района Северный.

На строящемся участке хотят открыть станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Со станции "Лианозово" пассажиры смогут пересесть на одноименную ж/д станцию.

В материале говорится, что продление Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД позволит перевозить до 60 тысяч человек в сутки.

Ранее сообщалось, что до 2024 года за пределами МКАД появятся восемь станций метро. Бочкарев рассказывал, что новые станции откроют на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов столицы.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до 2024 года появятся станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, откроются четыре станции Троицкой линии метро.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать