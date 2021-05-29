Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до "Физтеха" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере столицы строится новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Планируется, что движению по нему откроют в 2023 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Безусловно, главным проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия, однако не менее активно строятся и новые участки уже действующих радиальных линий в районах массового проживания москвичей", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, движение на участке планируют запустить до района Северный.

На строящемся участке хотят открыть станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Со станции "Лианозово" пассажиры смогут пересесть на одноименную ж/д станцию.

В материале говорится, что продление Люблинско-Дмитровской линии метро за МКАД позволит перевозить до 60 тысяч человек в сутки.

Ранее сообщалось, что до 2024 года за пределами МКАД появятся восемь станций метро. Бочкарев рассказывал, что новые станции откроют на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов столицы.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до 2024 года появятся станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, откроются четыре станции Троицкой линии метро.

