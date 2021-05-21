Восемь станций метро откроются за пределами МКАД до 2024 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
До 2024 года за пределами МКАД появятся восемь станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.
По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новые станции откроют на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов Москвы.
Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до 2024 года появятся станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, откроются четыре станции Троицкой линии метро.
Руководитель ведомства добавил, что к настоящему времени с внешней стороны МКАД размещено 29 станций метрополитена, а к 2024 году их число увеличится до 37.
Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.
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