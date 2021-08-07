Более 30 объектов вошли в программу благоустройства "От дома до дома" в 2021 году

09:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о работе программы "От дома до дома" в 2021 году, передает Агентство "Москва".
"В 2021 году проводятся работы в формате "От дома до дома" на 36 объектах дорожного хозяйства общей площадью 307 гектаров. Эта программа предусматривает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне улицы", – объяснил представитель мэрии.
Специалист напомнил, что проект направлен на создание пешеходных зон в Москве. Согласно правилам программы, на выбранных территориях обновят дорожное покрытие, обустроят тротуары и газоны. Кроме того, будут приведены в порядок парковочные места и опоры наружного освещения.
Работы пройдут на Ломоносовском, Новоясеневском и Университетском проспектах, Звездном, Сиреневом и Измайловском бульварах и ряде других улиц.
Ранее Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству территорий столичных образовательных учреждений. На 2021 год запланировано обновление 375 объектов.
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