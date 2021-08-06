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07:33

Территории 375 образовательных учреждений Москвы благоустроят в 2021 году

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о планах по благоустройству территорий столичных образовательных учреждений. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

По словам представителя мэрии, в порядок приведут 375 территорий во всех округах Москвы. Работы пройдут на площади более чем 400 гектаров.

"В ходе благоустройства территорий образовательных учреждений заменим более 1,2 тысячи детских площадок, приведем в порядок более 80 футбольных, около 30 волейбольных и свыше 20 баскетбольных площадок, а также почти 110 воркаут-площадок", – заявил Бирюков.

Рядом с комплексами также отремонтируют и проложат более 490 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек и разместят 1,5 тысячи фонарей с энергоэффективными светильниками.

Заммэра Бирюков добавил, что благоустройство также подразумевает работы по озеленению. Всего по городу на территориях образовательных учреждений разместят более 600 деревьев и порядка 52 тысяч кустарников.

Работы планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Москве активно возводятся объекты социальной инфраструктуры, средства на которые выделяются по Адресной инвестиционной программе. Это касается образовательных, медицинских, культурных и иных учреждений.

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