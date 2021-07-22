Бывшую промзону на Бережковской набережной реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бывшую промзону на Бережковской набережной планируют реорганизовать. Проект решения о комплексном развитии территории одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, реализация проекта обеспечит городу 12,5 тысячи рабочих мест.
"Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект – 4,3 миллиарда рублей в год", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, там планируют построить 660 тысяч квадратных метров недвижимости.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что половина из них придется на жилье.
"Столько же в новом индустриальном квартале займет нежилая застройка: офисы, объекты торговли, высокотехнологичные производства, детский сад, школа, а также храмовый комплекс. Проект будет реализован к 2029 году", – уточнил он.
Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов, шесть школ, детско-взрослая поликлиника, а также жилые и нежилые здания.
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