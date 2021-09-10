Собянин отметил уникальность строящегося в "Лужниках" дворца единоборств

11:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин осмотрел ход строительства международных центров самбо и бокса в "Лужниках" и выразил надежду на завершение ремонтных работ до конца 2021 года.
"В Москве строится дворец единоборств – уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо. Надеюсь, что это строительство объекта будет в ближайшее время закончено. Надеюсь, что в первом полугодии следующего года он уже примет первые соревнования и первых спортсменов", – отметил Собянин.
Мэр Москвы добавил, что в центрах разместят тренировочные залы для соревнований и мировых чемпионатов, а также тренажерные и игровые залы, бассейны. Также там планируется проводить теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей. Собянин выразил уверенность в том, что новый объект привлечет внимание десятков тысяч спортсменов.
"Принято решение о включении самбо в олимпийский вид спорта. Я думаю, что московские спортсмены, Москва внесет свой вклад в замечательный вид спорта и подарит всем жителям, любителям спорта новые победы и новые интересные соревнования", – отметил Собянин.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, оба центра разместятся под одной крышей и будут объединены общим фасадом. Однако функционировать они будут отдельно друг от друга, для каждого центра предусмотрены свои входы и парковки.
В уникальном объекте разместят зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели с эффектом отражения позволят гостям наблюдать за тренировками спортсменов. Такое архитектурное решение будет использовано впервые.
Кроме того, здание будет оснащено оборудованием для видеотрансляции соревнований. Все желающие смогут смотреть чемпионаты в прямом эфире.
Спортивный комплекс соответствует всем требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и позволит проводить соревнования мирового уровня.
На данный момент строители завершают работы по устройству монолитных конструкций, фасадов, внутренних перегородок и наружных инженерных коммуникаций, спринклерной системы, а также отделочных работ.
Ранее сообщалось, что стадион "Авангард" на востоке Москвы хотят модернизировать. В планах превратить его в современный спортивный объект.
О необходимости реконструкции стадиона говорят уже несколько лет. На территории спортивного объекта проржавели заборы, разрушаются каменные и деревянные постройки.
В Москве проводится программа реконструкции стадионов
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