Фанаты группы "Сплин" нашли выход с выступления артистов. На фестивале в Воронеже перед исполнением хита "Выхода нет" Александр Васильев вдруг заговорил о политике, после чего многие зрители поспешили покинуть площадку. В соцсетях поднялась волна возмущения по поводу поведения артиста с требованиями отмены концертов "Сплина".

На фестивале изначально были заявлены выступления "Би-2" и "ДДТ", однако в конце июля стало известно, что они не приедут. Причину отмены организаторы не назвали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.