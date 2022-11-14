Disney отказался выпускать спин-офф "Пиратов Карибского моря" с Марго Робби

Фото: ТАСС/AP/Scott Garfitt

Американская компания Disney отказалась от производства спин-оффа "Пиратов Карибского моря" с преимущественно женскими героинями. Информацией поделилась актриса Марго Робби в интервью Vanity Fair.

"У нас была идея, и мы разрабатывали ее какое-то время, много лет назад. Мы хотели ввести больше женских персонажей, сделать другой тип истории, которая, как нам казалось, была бы действительно крутой", – поделилась Робби.

Американская актриса предположила, что представители Disney не захотели заниматься реализацией подобной идеи.

Ранее в The International News поступила информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря". На данный момент студия Disney ведет с ним переговоры.

По данным источника, на который ссылается издание, за участие в фильме актеру предложили 300 миллионов долларов.

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